Rosskastaniensalbe

Die Rosskastanie wirkt gefäßabdichtend und entzündungshemmend. Heilpraktikerin Melanie Wenzel zeigt Euch, wie ihr damit eine Salbe gegen Venenschwäche und Krampfadern herstellt.

bei Venenschwäche oder Krampfadern

Kräuter-Kurzinfo:

Rosskastanie wirkt gefäßabdichtend und entzündungshemmend und wird traditionell bei Venenschwäche verwendet, die sich durch Schmerzen und Schweregefühl in den Beinen, Wadenkrämpfen, Juckreiz und Beinschwellungen äußern kann.

Studien zeigten auch die Wirksamkeit bei Krampfaderleiden, Spätfolgen eines Gefäßverschlusses (Thrombose), Gefäßbeschwerden durch Stoffwechselerkrankungen und Schwellungen. Distelöl, Bienenwachs und Lanolin geben der Salbe die richtige Konsistenz.

Das brauchen Sie:

35 ml Rosskastanientinktur

5 Tropfen Fichtennadelöl

30 ml Bio-Distelöl

4 g Bienenwachs

15 g Lanolin

So wird's gemacht:

Erhitze 30 ml Bio-Distelöl ,4 g Bienenwachs und 15 g Lanolin im Wasserbad und die Rosskastanientinktur in einem Extragefäß. Wenn beides warm ist, die Tinktur in die Fettphase rühren, 5 Tropfen ätherisches Fichtennadelöl zufügen und das rühren solange bis sie kalt ist. Abfüllen.

Rosskastanientinktur kann man entweder selber machen, indem man eine Hand voll Kastanien schält, in Stücke schneidet und in ein Schraubglas füllt. Dann füllt man soviel hochprozentigen Korn auf, dass die Kastanien gut "schwimmen" und lässt das ganze 3 Wochen stehen. Dann nur noch Abseihen-fertig! Oder man kauft die Tinktur fertig in der Apotheke.

Das ätherische Fichtennadelöl verbessert zusätzlich die Durchblutung, kann aber auch weggelassen werden.

Anwendung, Dosierung und Haltbarkeit:

Die Salbe kann bis zu zweimal täglich dünn auf die betroffenen Stellen am Unterschenkel aufgetragen und leicht (ohne Druck) vom Fuß in Richtung Oberschenkel einmassiert werden. Die Salbe darf nicht auf offene Hautstellen aufgetragen werden.

Im Kühlschrank (empfohlen, weil auch angenehm kühl) hält sich die Salbe ca. 6 Monate.