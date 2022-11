In der kalten Jahreszeit sind trockene und rissige Lippen keine Seltenheit. Dagegen hilft ein selbstgemachter Lippenpflegestift, der in jede Handtasche passt und für wunderbar weiche Lippen sorgt.

gegen raue, trockene Lippen

Kräuter-Kurzinfo:

Jojobaöl pflegt, macht die Lippen weich und elastisch und hilft der Haut, eine eigene Schutzbarriere gegen Kälte, Sonne, Heizungsluft und Trockenheit aufzubauen.

Sheabutter, die aus den Früchten des Karitébaums in Afrika hergestellt wird, hat entzündungshemmende, zellregenerierende und wundheilende Eigenschaften und wird auch zur Behandlung von Narben und bei Sonnenbrand eingesetzt. Bienenwachs ist der Konsistenzgeber und Lanolin hat den Fettanteil.

Das brauchen Sie:

20 g Jojobaöl

15 g Bienenwachs

5 g Kakaobutter

6 g Sheabutter

3 g Lanolin

Beschaffung: Alle Zutaten sind im Internet zu bekommen, in Shops, die sich auf naturkosmetische Rohstoffe spezialisiert haben, gerne in Bioqualität.

So wird's gemacht:

Alle Zutaten in einem Topf erhitzen, bis sich alle aufgelöst haben und dann sofort von der Flamme nehmen. In eine Schale mit sehr kaltem Wasser mit Eiswürfeln die geöffneten Lippenpflegestifthülsen legen. Die Flüssigkeit zügig in die Hülsen füllen, erkalten lassen, Hülsen verschließen und für 30 Minuten in die Tiefkühltruhe legen - fertig!

Anwendung, Dosierung und Haltbarkeit:

Die Lippen nach Bedarf damit eincremen. Den Lippenpflegestift kann man immer bei sich tragen, er hält ca. 3 Monate.