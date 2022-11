per Mail teilen

Knoblauch-Trunk

Zur Entgiftung, gegen Frühjahrsmüdigkeit, bei hohem Blutdruck

Kräuter-Kurzinfo:

Der Knoblauch hat eine Vielzahl medizinisch wirksamer Inhaltsstoffe, ganz besonders sei aber das Alliin erwähnt. Bei der Zerstörung der Zellstruktur des Knoblauchs, also etwa beim Zerquetschen oder Pressen, zu Allicin umgewandelt sorgt es nicht nur für den typischen Knoblauch-Geruch und die den Verzehr enthüllende Knoblauchfahne , sondern vor allem dafür, dass Bakterien abgetötet und die Fließeigenschaft des Blutes verbessert wird. Außerdem gibt es Hinweise, dass Allicin freie Radikale fängt und somit Krebserkrankungen vorbeugen kann. Die Zitrone enthält nicht nur jede Menge Vitamin C, wodurch das Immunsystem angekurbelt wird, sondern wir nutzen in diesem Rezept vor allem seine entgiftende Wirkung.

Anwendung, Dosierung und Haltbarkeit:

Trinken Sie morgens und abends ein Schnapsglas des Knoblauchtrunks. Im Kühlschrank aufbewahrt, hält er circa 2-3 Tage.

Das brauchen Sie:

Zutaten:

5 unbehandelte Zitronen

15 enthäutete Knoblauchzehen

1,5 Liter Wasser

Küchenutensilien:

1 Mixer

1 Trichter

1 große verschließbare Flasche

1 Brett

1 scharfes Messer

So wirds gemacht: