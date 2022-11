Wo hilfts?

Bei Verbrennungen, stumpfen Verletzungen, Sonnenbrand und schmerzenden Gelenken und Rückenschmerzen.

Kräuter-Kurzinfo:

Johanniskraut Ursula Stumpf -

Johanniskraut ist berühmt für seine antidepressive Wirkung. Äußerlich angewandt, tötet es Bakterien ab und kurbelt den Heilungsprozess der Haut an. Johanniskrautöl ist ein ausgezeichnetes Wund- und Massageöl. Es ist eine der ältesten und am besten untersuchten Heilpflanzen.

In letzter Zeit ist Johanniskraut in die Schlagzeilen geraten, weil es die Wirkung der Pille herabsetzen soll. Wenn man recherchiert, findet man sehr unterschiedliche Meinungen, aber Fakt ist: die Wirkung der Pille kann tatsächlich geschwächt werden, wenn auch nur in sehr geringem Maße. Wer also Johanniskraut innerlich und gleichzeitig die Pille einnimmt, sollte auf jeden Fall Rücksprache mit seinem/r Gynäkologen/in halten.

Anwendung, Dosierung & Haltbarkeit:

Massieren Sie das Öl sanft in die betroffenen Hautpartien ein. Das kann man beliebig oft tun, oder bis der Schmerz verschwunden ist. Kühl und dunkel aufbewahrt hält es sich circa 1 Jahr.

Zutaten:

Eine Handvoll getrocknete Johanniskrautblüten und – Knospen oder die doppelte Menge frischer Blüten (besser!)

1 gutes, biologisches Pflanzenöl (Oliven-, Mandel- oder Jojobaöl)

1 sauberes, verschließbares Glas

1 dunkle Flasche

1 Sieb

1 Trichter

Herstellung: