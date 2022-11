Wie tolle Handy-Fotos gelingen - und was Sie damit machen können!

per Mail teilen

Stellen Sie bei der Durchsicht ihrer Handy-Fotos immer mal wieder fest: Bei einigen hätten Sie bestimmt noch mehr rausholen können? Und was die Präsentation angeht, ist auch noch Luft nach oben? Wir haben die besten Tipps für Sie gesammelt!

Unsere Top Ten: 10 Tipps für perfekte Handy-Fotos

1. Linse putzen: Profis haben ein kleines Mikrofasertuch in der Tasche, zur Not tut es auch der Ärmel vom T-Shirt. Damit kurz über das Glas wischen, das das Objektiv schützt. So verschwinden Fingerabdrücke vom Glas und damit die Schlieren vom Bild.

2. Gitternetz einschalten: Ein schiefer Horizont verdirbt das schönste Urlaubsfoto. In den Einstellungen lässt sich ein dünnes Gitternetz (Raster) ins Display einblenden, das natürlich nicht auf dem Foto zu sehen ist. Das hilft nicht nur das Motiv geradezurichten, sondern auch bei der Bildgestaltung.

3. Licht an! Viele Smartphones machen bei gutem Licht schöne Fotos. In der Dämmerung oder bei schummerigen Lichtverhältnissen wirken die Farben flau, das Bild ist krisselig. Manchmal hilft es, zum Beispiel eine Lampe im Zimmer anzuschalten und damit die Decke zu beleuchten. Durch die Reflexion gibt es weiches Licht, das natürlich wirkt.

4. Blitz aus! Der kleine LED-Blitz beim Smartphone ist eigentlich nicht wirklich zu gebrauchen. Ist das Objekt nah, dann zeichnet der Blitz ein zu hartes, unnatürliches Licht. Ist es zu weit weg, leuchtet der Blitz zu schwach. Besser mal ohne Blitz versuchen. Manche Smartphones haben in den Kameraeinstellungen einen Nachtmodus. Damit gelingen stimmungsvolle Fotos, besonders wenn Sie das Smartphone mit beiden Händen festhalten.

5. Zoom besser nicht benutzen: Ist ein Objekt zu weit weg, lässt es sich durch einen digitalen Zoom optisch näher heranholen. Dafür können dann die Pixel größer wirken, das Bild kann verwackelt und verwischt wirken. Besser versuchen, näher ran zu gehen oder daheim mit einer guten Bildbearbeitung die Details herausvergrößern.

6. Hochkant-Sünden: Landschaften bitte immer im Querformat aufnehmen. Das entspricht der natürlichen Betrachtungsweise. Nur in Ausnahmefällen können Hochkant-Fotos eine besondere Dynamik haben, oft ist zu viel Vordergrund oder zu viel Hintergrund drauf. Portraits von Menschen dürfen dagegen gerne im Hochformat aufgenommen werden. Das entspricht dann eher der Gesichtsform und rückt das Motiv in den Mittelpunkt.

7. Selfie-Stick einpacken: Der Stick ist eine praktische Verlängerung für den Arm, auch wenn Sie gar keine Selfies machen wollen. Über eine Menschenmenge hinweg gelingen Fotos ohne störende Hinterköpfe. Außerdem lassen sich damit spannende Perspektivwechsel erzielen.

8. Fotoeinstellungen entdecken: Die Kamera-App in Ihrem Smartphone kann vielleicht viel mehr, als Sie denken. Zum Beispiel Panorama-Fotos. Die sind toll, um etwa von einem Aussichtspunkt aus einen Blick über die ganze Gegend zu zeigen. Manchmal gibt es zudem hier nützliche Voreinstellungen beim Aufnahmemodus für Motive wie Essen, Blumen oder Texte.

9. Auflösung hochschrauben: In der Foto-App lässt sich die Pixelzahl einstellen. Es spart nicht so viel Speicherplatz, wenn eine niedrige Auflösung eingestellt ist, daher rauf damit und die höchste Auflösung einstellen.

10. Fun-Faktor: Ein bisschen Spaß darf sein. Viele Smartphones bieten Schnickschnack an wie einen Beauty-Modus, mit dem sich Bilder aufhübschen lassen, vor allem Selfies. Hasenöhrchen? Sprechblasen? Blinke-Blinke? Alles kein Problem!

Nice to Have: Zusätzliches Zubehör für noch mehr Spaß mit der Handy-Kamera und Handy-Fotos

Für Handy-Kamera-Filmer: Der Gimbal

Nie wieder verwackelte Handyvideos - das versprechen Gimbals. Die Geräte, die eigentlich aus dem Profi-Bereich bzw. der Drohnen-Technologie stammen, sind mittlerweile für unter 100 Euro erhältlich. Damit schwebt das Handy in einer Halterung völlig stabil durch den Raum. Ein toller Effekt, den man eigentlich nur aus dem professionellen Fernsehen kennt.

Für Sofortbild-Fans: Der Minidrucker

Wie toll wäre es, wenn man Handy-Fotos auch gleich ausdrucken könnte, ähnlich wie ein Sofortbild? Mit Fotodruckern für die Hosentasche ist das möglich. Da die Geräte mit Akku betrieben werden, benötigt man nicht einmal einen Stromanschluss.

... und was tun mit den ganzen Fotos? Werden Sie kreativ!

Bilderrahmen für Fotos an der Leine

Privat - Martina Lammel

Manche Fotos sind viel zu schade, um im Schrank zu verschwinden. Mit diesem Rahmen kommen sie groß raus!

| zur Anleitung

Mobile mit Fotos

Privat - Melanie Heitmann-Schneider

Mobiles sind nicht nur was für Kinder! Mit den eigenen Fotos bestückt wird diese Version zum ganz individuellen Hingucker.

| zur Anleitung

Mosaik-Rahmen

Martina Lammel -

Haben Sie noch alte Fliesen übrig? Dann machen Sie doch einen hübschen Rahmen für Ihre Fotos daraus!

| zur Anleitung

Foto-Leiste

Elwood -

Macht nicht nur im Flur richtig was her!

| zur Anleitung