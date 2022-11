Den Grill richtig anheizen

Gleich zu Beginn der Grillsause stellt sich oft die Frage: Holzkohle oder doch lieber Briketts? Wir sagen: Auf die Qualität kommt es an. So heizen Sie Ihren Grill richtig an!

Holzkohle oder Briketts? Bereits an diesem Punkt scheiden sich die Geister: Holzkohle hat den Vorteil, dass sie schneller durchglüht und heißer glüht. Allerdings den Nachteil, dass sie nicht so lange halten. Briketts brauchen länger bis sie durchgeglüht sind, sie glühen dafür länger und strahlen gleichmäßiger Hitze aus als Holzkohle. Ganz gleich, für was Sie sich entscheidet: auf jeden Fall trocken lagern, sonst raucht und qualmt alles. FSC + DINplus Bei der Marke sollte man darauf achten, dass das FSC-Nachhaltigkeitssiegel auf der Verpackung ist. Wenn es außerdem das DINplus-Zeichen hat, ist die Qualität des Produktes in punkto Rest-Feuchtigkeit, Ascherest und Brennwert nochmal besser. Anzündkamin, Pyramide und Elektro-Heißluftföhn Um Briketts oder Holzkohle richtig zum Glühen zu bringen, gibt es mehrere Möglichkeiten: die drei gängigsten sind: der Anzündkamin, die Pyramide und der Elektro-Heißluftföhn. Unser Tipp: Nehmen Sie den Anzündkamin! Warum? Weil das die einfachste und effizienteste Lösung darstellt. Weiterer Vorteil: auch während des laufenden Grillbetriebes kann ständig fertig durchgeglühte Kohle zum Auffüllen des Grills bereitgehalten werden, sodass keine Wartezeiten entstehen. Und so funktioniert's: In den oberen Teil des Anzündkamins das Brennmaterial füllen, das dann auf der gelochten Auflage liegt. In den unteren Teil kommt leicht entzündliches Material, z. B. Grillanzünder, das angezündet wird. Der Anzündkamin sollte dabei auf einer feuerfesten Unterlage stehen. Durch den Kamineffekt fängt das Brennmaterial schnell an zu glühen, und zwar von unten nach oben.

Ein komplett gefüllter Anzündkamin ist je nach Größe und Beschaffenheit des Brennmaterials nach 15–35 Minuten (Holzkohle 15–20 Minuten, Holzkohlebriketts 25–35 Minuten) durchgeglüht. Das Brennmaterial ist zum Grillen bereit, wenn die oberste Lage mit einer weiß-grauen Ascheschicht überzogen ist.

Schütten Sie das Brennmaterial in den Grill. Tipp: Schütten Sie das Brennmaterial auf einen Kohlerost, dadurch ist die Luftzufuhr besser. Stellen Sie den Lüftungsregler richtig ein. In den allermeisten Fällen heißt es: Regler voll auf!

Der Grillspaß geht bei 250 bis 260 Grad geht’s los, das ist dann erreicht, wenn sich eine leichte weiße Ascheschicht auf den Holzkohlen/Briketts gebildet hat.

Die optimale Entfernung des Grill-Rostes zur Kohle ist dann erreicht, wenn es circa 15 Zentimeter über dem Grillrost so heiß ist, dass man seine Hand zwei Sekunden darüber halten kann.

Ölen Sie das Grillgut ein, nicht den Rost! Das spart Öl und Sie vermeiden potentiell gefährliche Situationen.

Direktes Grillen, also direkt über der Glut sollte man alles, was unter 25 Minuten auf dem Rost liegt, also alle verhältnismäßig kleinen und zarten Stücke.

Indirektes Grillen entsprechend alles, was über 25 Minuten auf dem Grillrost liegt, wie z.B. große Fleischstücke oder großes Gemüse wie Süßkartoffel.

Auch hier gibt es kein Gesetz – viele Grillmeister grillen ihr Fleisch erst direkt und dann indirekt.