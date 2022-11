Teilnahmebedingungen bei Fotoaktionen

Rechteeinräumung

Durch die Teilnahme und das Hochladen oder Einsenden Ihrer Bilder - im Folgenden auch "Material" genannt - übertragen Sie dem SWR die nicht-ausschließlichen zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkten Rechte auch zur Weiterübertragung auf Dritte, d.h. der SWR darf das Material zeitlich und räumlich uneingeschränkt, beliebig oft, durch Rundfunk in jeglicher Verbreitungsart senden (auch Live-Streaming), vervielfältigen und verbreiten und audiovisuell - insbesondere multimedial - verwerten (z.B. DVD, CD-ROM etc.).



Sie gestatten dem SWR weiterhin, das Material im Internet online zu nutzen, also Usern an einem von diesen individuell gewählten Ort oder zu einer von diesen individuell gewählten Zeit öffentlich zugänglich machen (On-demand-Nutzung).

Mit Ihrem Einverständnis, d.h. mit der Einsendung bzw. dem Hochladen, übertragen Sie dem SWR diese Nutzungsrechte unentgeltlich, also ohne, dass der SWR Ihnen eine Vergütung zahlt.

Garantieerklärung

Sie garantieren dem SWR, dass Sie zur Übertragung der beschriebenen Rechte berechtigt sind und dass das Material nicht von einem Dritten hergestellt worden ist, d.h. es dürfen nur Bilder eingesendet bzw. hochgeladen werden, die Sie selbst hergestellt haben. Es dürfen grundsätzlich keine Inhalte von Dritten, aus Zeitschriften, Büchern etc. zur Verfügung gestellt werden.

Sofern auf dem Material Personen zu sehen sind, die erkennbar sind, müssen diese mit der Nutzung einverstanden sein. Sie stellen den SWR für die vereinbarungsgemäße Nutzung von allen Ansprüchen dieser Personen frei.

Schriftliche Einverständniserklärung

Der SWR behält sich vor, das Einverständnis zu den vorstehenden Teilnahmebedingungen auch schriftlich bei Ihnen einzuholen.