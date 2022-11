Unsere Wochenthemen

per Mail teilen

Wochenübersicht vom 01. - 05.08.2022

Moderation: Sebastian Müller

Montag, 01.08.2022



Rezept: Pfannkuchen-Wraps mit zweierlei Füllung von Antonina Müller

Leben: Biotonne im Sommer: Maden- und gestankfrei - So klappt´s!

einfach blumig: Naturkranz. Mit Holger Schweizer, Florist







Dienstag, 02.08.2022

Rezept: Pasta mit Brokkoli und Salsiccia von Kevin von Holt

Leben: Saisonales Obst und Gemüse -Was sind die Vorteile? Mit Sabine Schütze, SWR-Redaktion Umwelt und Ernährung

Leben: Gesund und gratis: Welches Essen gibt es in der Natur umsonst und was darf man pflücken? Mit Sabine Schütze

einfach kreativ: Gehäkelte Lesezeichen. Mit Annelie Kojic, Häkeldesignerin

Mittwoch, 03.08.2022

Rezept: One Pot Reis mit Huhn und Gemüse von Sören Anders

Leben: Sommerflecken-SOS: So entfernen Sie Sonnencreme & Co aus der Kleidung. Mit Bianca Schuster, Hauswirtschafterin

Leben: Der Traum vom Wohnmobil - einfach mieten und Geld sparen? Mit Max Dehling, SWR-Wirtschaftsredaktion



Donnerstag, 04.08.2022

Rezept: Gegrillte Rindersteaks mit Zucchini und Ziegenkäse von Rainer Klutsch

Leben: Blasenschwäche - (k)ein heikles Thema. Mit Dr. Ina Ilkhanipur, Frauenärztin

einfach schön: Einfache Hochsteckfrisuren. Mit Michelle Barnes, Friseurmeisterin





Freitag, 05.08.2022

Rezept: Sizilianischer Nudelsalat von Daniele Corona

Leben: Von Sonnenschutz bis Schädlinge: Das sollten Sie jetzt in Garten und auf dem Balkon tun. Mit Dr. Markus Phlippen, Gärtner und Biologe

einfach süß: Früchte-Pfannkuchen. Mit Sarah Gierig, Konditormeisterin

Aus aktuellem Anlass kann es zu Änderungen im Sendeablauf kommen. Wir bitten hierfür um Verständnis!