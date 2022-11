Nadine Weckardt SWR SWR -

Aufgewachsen ist Nadine Weckardt in Herbrechtingen. Die Kindertage verbrachte sie in den Gärtnereigewächshäusern ihrer Eltern.

Nach einem Auslandsaufenthalt in den USA im Jahr 1992 schrieb sie ihr Abitur und absolvierte danach eine dreijährige Ausbildung zur Floristin.

Anschließend übernahm sie den elterlichen Betrieb in Herbrechtingen. Nach ein paar Jahren meldete sie sich zur Florist-Meisterschule in Schiltern in Österreich (bei Franz-Josef Wein) an. Im Jahr 2004 legte sie dort ihre Meisterprüfung ab.

2006 meldet sie sich zu den Wettbewerben silberne und goldene Rose an, welche sie mit Erfolg gewann. Wiederum ein weiterer Sieg für sie - Im Jahr 2007 nahm sie erfolgreich am Europacup in Velenje (Slowenien) teil.