Von der leitenden BMW-Angestellten zur Gartenkeramikerin. Michaela Theis hatte eine lehrreiche, aufregende und zum Ende ihres ersten Berufslebens bittere Zeit. Als Gartenkünstlerin bekommt sie jetzt Anerkennung, die ihr oft gefehlt hat.

Würden Sie es wieder machen?

Ja, sicher in jedem Fall.

Was war der schwierigste Moment?

Die Beendigung des Angestelltenverhältnisses, keine Aussicht auf regelmäßiges Einkommen mehr zu haben. Die Ungewissheit - wie geht es weiter. Aus der "Komfortzone" herauszutreten und seinen eigenen Weg zu gehen. Mit allen Ängsten und Befürchtungen.

Was war der schönste Moment?

Dass die Kunden meine Kunst und Kreativität schätzen und ein Stück von mir bei sich haben wollen, das ist doch eine wundervolle Anerkennung meiner Arbeit. Es sind viele kleine Momente, die meine Seele berühren. Sie nähren mich auf andere, viel schönere Weise als das monetäre Gehalt.

Was hilft auf Durststrecken?

Ich hatte in meinem Leben einige Durststrecken zu überwinden, damit meine ich nicht das Geld, sondern vielmehr die Suche nach MEINER Bestimmung. Ich bin viele Einbahnstraßen gegangen, bei denen ich erst am Ende feststellte, ich bin hier verkehrt. Mein Wille, mein Ehrgeiz und mein Traum halfen mir dabei, den richtigen Weg zu finden. Und dann lief es auf einmal wie von selbst. Ich glaube an den Spruch, der Glaube versetzt Berge.

Der beste Rat für Zauderer?

Es gibt einen sehr weisen Spruch: Was immer du tun willst, fange es jetzt an! Nur wenn ich es versuche, mich auf das Leben einzulassen, komme ich dahin, wo ich hingehöre.

Mein altes Leben war...

aufregend und lehrreich. Ich habe die "große" Welt gesehen und habe auch den Luxus genossen. Aber nichts im Leben ist umsonst. In diesem Leben habe ich aber auch viel Negatives erlebt, wie Mobbing, unfaire Umgangsmethoden oder Machtgefüge.

Mein neues Leben ist...

auch aufregend und abwechslungsreich, sehr arbeitsreich aber in der Seele erfüllend. Ich bin mit Menschen zusammen, die die gleiche geistige Gesinnung haben und das ist wunderschön. Wir lachen zusammen und sind mit unseren Händen kreativ.