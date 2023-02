per Mail teilen

Michaela Schubert ist begeistert vom Kickboxen, obwohl sie nie selbst in den Ring steigt. "Boxt Euch durch München" heißt die gemeinnützige Organisation, die sie vor zwei Jahren gründete.

Würden Sie es wieder machen?

Jederzeit! Auch wenn es "mega-anstrengend" ist, verwirkliche ich hier meinen Traum.

Zum Glück habe ich nicht vorher gewusst, wie schwer es wird, alles allein am Laufen zu halten.

Was war der schönste Moment?

Als auf Facebook ein großes Lob von einer Lehrerin meiner Kids kam. Das bedeutete für mich, dass meine Arbeit sich lohnt und wir auf dem richtigen Weg sind. Und dass mein Konzept aufgeht und ich wirklich etwas sehr Positives bewirken kann.

Was war der schwierigste Moment?

Es gibt viele schwierige Momente. Fast immer haben sie mit der Frage zu tun: Wo bekomme ich das Geld her, um das Projekt am Leben zu erhalten.

Was hilft auf Durststrecken?

Sich an vergangene Erfolge zu erinnern, auch wenn sie noch so klein sind. Das Lächeln der Kids, eine unverhoffte Spende, auch wenn es nur 10 € sind...

Und: Sich kleine Ziele setzen, die machbar sind. Kleine Erfolgserlebnisse geben Kraft für Neues.

Der beste Rat für Zauderer?

Man muss sich darüber klar sein, dass der Weg steinig und meist mühsam ist.

Zu vielen Erfolgen kommen genau so viele Rückschläge. Aber wenn es eine Herzensangelegenheit ist, würde man es sich nie verzeihen, es nicht probiert zu haben.

Mein altes Leben war...

hart und unbefriedigend.

Ich hatte immer einen Traum, wie und was ich gerne machen würde, um mein Leben zu bereichern. Sei es beruflich oder auch menschlich. Menschenwürde war mir immer das Wichtigste - in der Altenpflege habe ich sie leider selten gefunden.

Bei diesem Projekt mit den Jugendlichen aber merke ich, dass ich was bewegen kann. Wir als Ehrenamtliche können ihnen mit unseren Erfahrungen im Leben helfen: Sich für ein "JA zum Leben" zu entscheiden, egal wie schlecht die Voraussetzungen sein mögen.

Mein neues Leben...

sollte 48 statt 24 Stunden haben! Freie Tage gibt es nicht wirklich, aber trotz allem: Es lohnt sich, dass für die Kids in Kauf zu nehmen.

Durch mein Projekt gibt es nun viele Dinge, die mein Leben bereichern. Mein Traum ist Wirklichkeit geworden, und es ist schön zu sehen, dass es einige Menschen gibt, die mich auf dem Weg begleiten und unterstützen.

Allerdings ist und bleibt es hart, zwei Jobs parallel zu packen. Würde das Projekt finanziell irgendwann so unterstützt werden, dass ich die Altenpflege an den Nagel hängen könnte, wäre mein Leben perfekt.