Michael Tuss fühlte sich nach langen Jahren in seinem alten Beruf gefangen. In seinem neuen Leben kann er seine Kreativität voll ausleben.

Würden Sie es wieder machen?

Ja auf jeden Fall. Die Reaktionen der Kunden in meinem jetzigen Beruf sind einfach überwältigend, wenn sie sehen, wie ich ihre persönlichen Wünsche und Vorstellungen umsetzen konnte. Dies war in meinem alten Beruf nicht so der Fall. Des Weiteren erfreut es mich immer wieder, wie vielen interessanten Menschen ich nun begegne und welche Gespräche sich daraus entwickeln.

Was war der schwierigste Moment?

Da gab es mehrere und es gibt auch jetzt immer mal wieder welche.

Einer war die Entscheidung mich endgültig dazu durchzuringen diesen Weg zu gehen, da ich meine finanzielle Absicherung dadurch ja auch aufgegeben habe.

Zwischendurch gibt es auch immer mal wieder schwierige Momente oder kurze Momente des Zweifelns. Diese verschwinden dann bei meiner Arbeit in der Werkstatt und durch die Reaktionen meiner Gegenüber auf meine Arbeiten schnell wieder.

Was war der schönste Moment?

Den schönsten Moment gibt es eigentlich nicht. Es gibt sie immer wieder.

Einer der schönsten Moment war es, als eine blinde junge Frau auf einer Ausstellung von mir war und meine Objekte/Insekten mit ihren Händen befühlte. Sie tastete das "kalte Material" ab und erkannte jedes Objekt/Insekt. Dies war für mich ein sehr ergreifender Moment und hiermit wurde ich darin bestätigt, dass es mir wichtig ist, alles möglichst originalgetreu nachzubauen.

Diese schönen Momente zeigen mir, dass ich auf dem richtigen – auf meinem Weg bin!

Was hilft auf Durststrecken?

Die Familie und gute Freunde helfen mir hier sehr viel. Durch sie finde ich immer wieder Bestätigung darin, meinen Weg weiter zu gehen. Des Weiteren der Glaube an mich selbst.

Der beste Rat für Zauderer?

Wenn man lange über den Gedanken, etwas Neues zu machen nachgedacht hat und dann für sich zu dem Schluss kommt, diesen Weg zu gehen, ist das an sich ja schon einmal ein Entscheidung, auf die man stolz sein kann. Ich denke, versucht man es nicht, wird man sich ewig Gedanken darüber machen, eine Chance verpasst zu haben. Und sollte es nicht klappen wird man auch aus diesen Erfahrungen lernen und gestärkt daraus hervorgehen.

Mein altes Leben war...

alltäglich und immer durch den gleichen Ablauf geprägt. Insgesamt gesehen aber auch nicht schlecht.



Mein neues Leben ist...

In meinem neuen Leben kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen. Es ist für mich immer wieder inspirierend, wenn die Menschen bei meinen Arbeiten stehen bleiben und sich durch die Kreativität, Ästehtik, Originalität und Qualität angesprochen fühlen. Es öffnen sich hier auch immer neue Wege.