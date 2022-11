Michael Moch war Banker im Kreditgeschäft. Jetzt päppelt er auf seinem Hof in Oberwies ehemalige rumänische Straßenhunde auf.

Würden Sie es wieder machen?

Ja, auf jeden Fall! Natürlich gibt man viel für dieses Leben auf – es gibt sehr wenig Freizeit, keinen Urlaub, keinen Luxus mehr wie früher. Aber der Blick in die Augen der mittlerweile über 100 Hunde (mehr als 80 Vermittlungen), die mit uns auf dem Hof gelebt haben und leben, lässt uns jeden Tag aufs Neue wissen, dass es das Richtige ist. Für uns auf jeden Fall!

Was war der schwierigste Moment?

Wir hatten eine Hündin, Quita ("Kita" gesprochen) mit einer sehr schlimmen Verletzung zu uns geholt. Sie war noch ein Welpe und ihr wurde in Rumänien die Nase von einem anderen Hund abgebissen.

Sie wurde bereits in Rumänien von einer befreundeten Tierärztin vor Ort gepäppelt und wir hatten große Hoffnung, dass sie dennoch ein normales Leben führen kann. Anfangs, als sie dann zu uns kam, ging es ihr sehr schlecht. Sie war abgemagert, die Wunde vereitert, sie wollte zunächst kaum fressen und röchelte so stark, dass sie immer wieder davon aufwachte, wenn sie mal eingeschlafen war. Das war der schwierigste oder schlimmste Moment: Diese Frage "Oh mein Gott, hast du das Richtige getan? Hilfst du diesem Mäuschen oder quälst du sie?" zwingt einen dazu, sich mit einer eventuell notwendigen, für uns in dem Moment furchtbaren, Entscheidung auseinander zu setzen - Und dann kam unser persönliches "Wunder": Sie blühte vom einen Tag auf den anderen auf. Sie fraß, begann zu spielen, lernte immer besser mit ihrer Einschränkung zu leben und zeigte plötzlich so viel Lebensmut, dass sie uns einfach mitriss.

Was war der schönste Moment?

Quita zeigte uns, wie stark und wie lebensfroh man sein kann, selbst wenn es so aussehen mag, als gäbe es keine Hoffnung mehr. Und dann fanden wir sogar ein Traumzuhause für sie, bei einer Freundin in Belgien, wo sie auf einem riesigen Grundstück mit eigenem Wald und vielen Hundefreunden lebt. Heute heißt sie Bonita, ist erwachsen geworden und strotzt nur so vor Energie und guter Laune. Sie ist für ihr Herrchen und Frauchen, sowie für uns immer noch ein ganz besonderer Stern und Hoffnungsmacher.

Was hilft auf Durststrecken?

Sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, was man bereits geschafft hat. Dabei hilft uns unser Newsletter, den wir wöchentlich schreiben und archivieren als Erinnerungsstütze und unsere Fotowand, auf der alle vermittelten Hunde verewigt sind. Oder einfach mal den vielen wunderbaren Menschen, die uns mittlerweile zur Seite stehen, von den eigenen Grübeleien erzählen: Dann bekommt man wieder Mut gemacht

Der beste Rat für Zauderer?

Im Moment leben – wie die Hunde. Es gibt keine Vergangenheit mehr und noch keine Zukunft. Wir leben im Jetzt und konzentrieren uns auf das, was jetzt ansteht. In jedem Moment.

Mein altes Leben war...

oberflächlich gesehen "reich", aber nicht erfüllend. Am Ende so wenig, dass ich deswegen alles hinwarf und mich neu orientierte – sozusagen immer dem Herzen nach. ABER: Ich bin trotzdem dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin, denn dieser hat den Grundstein für mein jetziges Leben gelegt.

Mein neues Leben ist...

wirklich reich! Reich an Herausforderungen, reich an echter Liebe und Dankbarkeit, reich an Arbeit (ja, das kann man nicht leugnen ;-)) und reich an immer wieder neuen Erfahrungen, die uns immer noch ein Stück mehr dazulernen lassen. Ich möchte es nicht mehr missen!