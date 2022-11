Wer will das nicht: prominent sein, von vielen Menschen im Fernsehen bewundert werden und viel Geld verdienen? Martina Meisenberg will das nicht! Besser gesagt nicht mehr. Ein schwerer Schicksalsschlag, der Tod ihrer Tochter, führt die ehemalige TV Moderatorin in ein neues Leben. Und das braucht kein Publikum.

Würden Sie es wieder machen?

Ja, denn heute kann ich sagen: ich bin ein freier Mensch! Ich habe für mich die zentralen Fragen des Lebens beantwortet. Heute weiß ich, wer ich bin, wofür ich stehe, warum ich hier auf Erden bin und was mir das Allerwichtigste in meinem Leben sein soll: die Liebe. Ein Mensch, der sich selbst verändert hat, verändert tausende!

Was war der schwierigste Moment?

Der Übergang. Das Alte war weg, das Neue noch nicht da. Die Unsicherheit, ob das, was ich von Natur aus bin (Seele), und nicht das, was ich darstelle (Persönlichkeit), ausreichen würde, um meine Existenz zu sichern und mir ein Leben in Frieden, Freude, Fülle und Freiheit zu ermöglichen.

Was war der schönste Moment?

Zu sehen, dass es funktioniert! Wir sind so viel mehr als die Persönlichkeit, mehr als die Rolle, die wir spielen, mehr als der Körper, den wir bewohnen. Wenn ich in der Seele bin, weiß ich, dass nichts auf der Erde wichtig ist, nichts, überhaupt nichts. Nur die Liebe ist wichtig. Dann benötige ich keinen doppelten Boden im Sicherheitssystem der weltlichen Realität, sondern fühle mich sicher und gut vorbereitet in mir selbst, um inneres und äußeres Wachstum zu erfahren. Heute bin ich eine "Friedensmoderatorin" und lebe voll und ganz aus meinem Herzen.

Was hilft auf Durststrecken?

Gottvertrauen und Geduld. Und immer wieder große Dankbarkeit, für alles, was da ist.

Der beste Rat für Zauderer?

Habe den Mut ganz ehrlich mit dir selbst zu werden. Denn die Wahrheit befreit! Erinnere dich, dass Du selbst der Regisseur deines Lebensfilms bist. Diese Welt ist nichts anderes, als die Leinwand für deine Fantasie!

Unser altes Leben war...? Unser neues Leben ist...?

ein einziger Abenteuerspielplatz! Es gibt kein altes und kein neues Leben. Alles ist eins. Wir sind eins, ich bin eins, mit allem, was ist. Es ist die innere Weisheit, die unser Leben formt und fördert. Unsere persönliche Entwicklung ist unser Geschenk an die Welt!