Martina Egler hat ihr altes Leben fürs Mittelalter aufgegeben. Und sie hat es nie bereut!

Würden Sie es wieder machen?

Auf jeden Fall! Die Entscheidung aus dem ungeliebten Job auszubrechen und das zu machen, was mir am meisten Freude bereitet, habe ich nie bereut. Mittelaltermärkte waren schon als Kind eine heimliche Leidenschaft für mich. Trotzdem habe ich, wie die meisten anderen sicherlich auch, einen "anständigen" Beruf gelernt. Als Bio-Laborantin habe ich mich eigentlich nie wirklich wohl gefühlt. Insofern war meine Entscheidung goldrichtig für mich. Ich kann nur jedem empfehlen, ganz genau in sich hinein zu hören. Und wenn sich da ein kleines Stimmchen meldet und Zweifel anmeldet: Nix wie raus aus dem Job und rein ins Leben.

Was war der schwierigste Moment?

Als ich trotz aller Energie, die ich in meinen Beruf gesteckt habe, feststellen musste: So geht es nicht weiter. Ich wollte es lange Zeit nicht wahrhaben. Aber dann hat mein Körper sich gemeldet, und ich bin richtig schwer krank geworden. Die Krankheit war das Alarmsignal und der endgültige Einstieg in den Ausstieg. Mit allem drum und dran: Ehescheidung, Arbeitslosigkeit, ganz unten. Und sich dann wieder aufrappeln, das ist kein Kinderspiel.

Was war schönste Moment?

Als ich meinen Partner kennenlernte und feststellte, dass er nicht nur meine Leidenschaft für Mittelaltermärkte teilt, sondern sich obendrein sogar eine Existenz in diesem Bereich aufgebaut hatte. Eigentlich war ihm das am Anfang sogar ein bisschen peinlich, weil er sehr geheimnisvoll erzählt hatte, dass er am Wochenende leider immer arbeiten müsse. Das ist ja keine ideale Ausgangssituation für eine neue Partnerschaft. Aber für mich war es wie ein Sechser im Lotto. Besser konnte ich es gar nicht treffen.

Was hilft auf Durststrecken?

Diese Frage kann ich nicht beantworten, denn es gab keine Durststrecken, seit ich mein Leben geändert habe. Wir sind immer gut beschäftigt und genießen das Leben unterwegs von Markt zu Markt, inmitten einer riesengroßen Mittelalter-Familie.

Der beste Rat für Zauderer?

Augen zu und durch! Mal etwas Neues wagen und den Alltag einfach mal mit einem besonderen Erlebnis aufpeppen. Dieses Erlebnis kann einem keiner mehr nehmen. Und vielleicht ändert es das Leben für immer zum Besseren.

Mein altes Leben war...

Warum ich meinen Beruf aufgegeben habe, ist einfach zu erklären. Es war langweilig und öde. Ich arbeitete in einem großen und sehr bekannten Institut, und wurde an meinem Arbeitsplatz 15 Jahre gemobbt! Dadurch war ich seelisch sehr angegriffen, und es musste einfach endlich etwas passieren.

Mein neues Leben ist...

aufregend und abenteuerlich, seitdem wir beide gemeinsam unterwegs sind! Ich wurde sofort in die große Familie der Märktler aufgenommen und wir haben seit unserer Selbstständigkeit sehr viele Freunde gewonnen.

Immer wenn's los geht, sage ich zu unserem Wohnmobil: "Schwing die Hufe Berta, wir werden erwartet!". Und dann geht es los mit Spaß und einer Menge guter Laune im Gepäck!