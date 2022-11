Nur still sitzen und nichts mehr tun war ihr zu wenig. Also: raus aus dem Ruhestand und rein in ein neues, pralles Leben. Margit Frey hat sich kurzerhand selbstständig gemacht und das erste Vegane-Cafe in Landau eröffnet.

Würden Sie es wieder machen?

Klar! Gar keine Frage. Was war der schwierigste Moment?

Den gab es eigentlich gar nicht. Das lief alles recht reibungslos ab, weil die Zeit einfach reif war dafür. Das heißt, ein lang gehegter Wunschtraum wollte sich manifestieren, die gedankliche Vorarbeit war schon längst getan. Was war der schönste Moment?

Als zum ersten Mal die Gäste sich über den gerade servierten Teller beugten und sich freuten und staunten über das, was ich darauf "komponiert" hatte.

Da wusste ich, dass ich alles richtig gemacht habe. Was hilft auf Durststrecken?

Das Wissen und die inzwischen vertiefte Erfahrung, dass sich alles wieder zurecht rücken wird. Schließlich bin ich so was wie eine freie Buddhistin. Und im Buddhismus heißt es ja, "man solle sich selbst (und seine Welt) täglich neu erfinden". Der beste Rat für Zauderer?

Glaub' an dich! - Und salopp gesagt: was kann man schon verlieren außer Geld? Mein altes Leben war...

wie das Meer. Auf und ab, mal trüb und dunkel, mal schillernd und regenbogenbunt, mal wild und mal ruhig, mal flach und mal tief ... Mein neues Leben ist...

um beim Meer zu bleiben - ein Aufbruch in unbekannte Gewässer. Inzwischen bin ich aber doch eine erfahrene Seglerin. Es gibt noch so viel zu entdecken ....