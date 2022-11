Marc Wittfeld aus Braunschweig hat mit seinem früheren Leben auch die dazugehörige Kleidung abgestreift.

Würden Sie es wieder machen?

Ganz klares "Ja". Die Entscheidung, mich neu zu orientieren, war neben der Entscheidung, meine Frau zu heiraten, die beste meines Lebens.

Was war der schwierigste Moment?

Eigentlich gab's gar keinen, da die Entscheidung befreiend war. Der schwierigste Moment war höchstens der, bei meiner damaligen Führungskraft die Einwilligung zu holen, mich gehen zu lassen. Hätte diese das seinerzeit abgelehnt, wäre der weitere Werdegang wahrscheinlich schwierig geworden, da ja bekannt gewesen wäre, dass ich nicht mehr in meinem Job arbeiten mag.

Was war schönste Moment?

Da gab es eigentlich zwei. Der schönste war eigentlich der Tag, an dem ich zuhause, bei einem Glas Wein, den Aufhebungsvertrag unterschrieben habe und somit meinen Abschied "eingetütet" hatte. Der befreiendste Moment war der letzte Arbeitstag, als ich die Bank verließ und wusste, dass ich nicht wiederkommen würde und meine Freiheit hatte...

Was hilft auf Durststrecken?

Optimismus und Lebensfreude. Sich nicht entmutigen lassen. Und immer hilfreich ist ein Partner, in meinem Fall eine Partnerin, die Dir den Rücken stärkt.

Der beste Rat für Zauderer?

Man lebt nur einmal. Mut zum Risiko und jeder sollte seinen Weg gehen. Und sich nicht abschrecken lassen, von finanziellen Ängsten, Zukunftsängsten oder was auch immer. Man sollte sich klar sein, dass man zum Leben nur ein gewisses finanzielles Polster benötigt und sich auch ganz klar damit beschäftigen, ggfs. auch mal Abstriche machen zu müssen, aber durch weniger Stress und Druck durchaus mehr Lebensqualität hat. Weniger kann auch manchmal mehr sein...

Mein altes Leben war...

eigentlich ok. Ich hatte täglich den Umgang mit Menschen, auch mit schwierigen ;-). Jeder Kunde ist anders. Ich hatte tolle Kollegen, die ich zugegebenermaßen auch vermisse, wenngleich ich mit vielen noch in Kontakt bin. Mein Beruf hat mir Spaß gemacht, aber viele Veränderungen führten halt dazu, dass ich mich mit dem Berufsbild, dass sich im Lauf der Jahre sehr gewandelt hat, nicht mehr identifizieren konnte. Mein Leben war geregelt, bestimmte Urlaubstage, regelmäßig Geld auf dem Konto. Jeden Tag rasieren, jeden Tag in den Anzug springen, funktionieren. So wie es eigentlich jeder kennt. Der Drang nach Freiheit und unkonventioneller Lebensweise ist aber immer stärker durchgekommen.

Mein neues Leben ist...

frei. Arbeitsreich. Spannend. Lustig. Herausfordernd. Ich fahre jeden Tag gerne zur Arbeit, habe deutlich mehr Freiheiten als früher und kann meine Tage und Urlaube wesentlich flexibler gestalten. Mein Kardiologe ist begeistert, mein Körper bestens in Schuss im Gegensatz zu früher. Ärzte kenne ich nur noch vom Vorbeifahren, bis auf die jährliche kardiologische Untersuchung, die nach meinem seinerzeitigen ersten Besuch dort ansteht. Der Kopf ist frei. Ich muss mich nicht dauernd rasieren (es sei denn, meine Frau schimpft), kann mich kleiden, wie ich will, habe keine Meetings, keine Zielvereinbarungen, keine Telefonkonferenz usw... Ich erfreue mich des Lebens und genieße jeden Tag.