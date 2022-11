per Mail teilen

Früher trug er ein edles Polo-Shirt, heute einen 30 Jahre alter Wollpulli. Im alten Leben war er Golflehrer, im neuen Leben Waldbewohner. Marc Freukes hat einen krassen Wandel hinter sich. Aber er hat sich sein neues Leben in einer kleinen Waldhütte im Odenwald selbst ausgesucht - und genießt es.

Würden Sie es wieder machen?

Jederzeit.

Was war der schwierigste Moment?

Während der vier Jahre im Tipi bei starken Regenfällen in einem nassen Bett übernachten zu müssen.

Was war der schönste Moment?

In meiner neuen, selbstgebauten Hütte im Winter von einem trockenen Bett in einer warmen Unterkunft nachts in den Sternenhimmel schauen zu können.

Was hilft auf Durststrecken?

In der Natur hat man selbst in der Hand das Beste aus der Situation zu machen.

Der beste Rat für Zauderer?

Je härter es wird, desto mehr lernt man, wenn es einen nicht umbringt.

Mein altes Leben war...

Sehr komplex, fremdbestimmt, sehr schnell und kurzlebig.

Mein neues Leben ist...

Einfacher, direkter, näher am Wesentlichen, entschleunigter.