Lumisha - Michaela Hirschfeld und Sabine Götz

Die beiden Frauen aus Ingolstadt haben zusammen eine Schmuckfirma gegründet. Ihr Name: "Lumisha", das heißt: "Den Alltag versüßen" – und genau das ist auch das Motto von Michaela Hirschfeld und Sabine Götz. Mit bayerischem Charme und Einfallsreichtum bestehen sie seit Jahren gegen große Modeschmuck-Ketten.

Würden Sie es wieder machen?

Ja! Jederzeit Wir lieben unser Produkt und haben Spaß an unserer Arbeit.

Was war der schwierigste Moment?

Die große Krise blieb glücklicherweise bisher aus. Natürlich gab es immer wieder Herausforderungen und Schwierigkeiten, die wir lösen mussten. Wir haben unsere Zusammenarbeit und unser Produkt jedoch nie in Frage gestellt.

Was war der schönste Moment?

Für uns gibt es nicht den einen großen Moment. Es sind viele kleine positive Erlebnisse die unser Herz berühren. Wie z. B. das positive Feedback unserer Kunden, wenn der neue Katalog fertig ist und wir das erste Exemplar in Händen halten.

Was hilft auf Durststrecken?

Durchhaltevermögen, Glaube an sein Produkt und an sich selbst. Uns hilft immer unsere freundschaftliche und einzigartige Partnerschaft.

Der Beste Rat für Zauderer?

Love it or leave it!

Unser altes Leben war...

geordneter, planbarer… einfach anders.

Unser neues Leben ist...

aufregend, erfüllt, selbstbestimmt, glücklich…. wunderbar.