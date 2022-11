Lucia Gräfe war als Unternehmensberaterin weltweit unterwegs und erfolgreich. Trotzdem entschied sie eines Tages: Schluss damit. Und wählte eine neue Aufgabe.

Würden Sie es wieder machen?

Sofort! Meine neue Tätigkeit empfinde ich als unglaublich bereichernde und befriedigende Aufgabe, die sich komplett in mein und das Leben meiner Familie integriert hat. Ich selbst kann mit guten Gründen meinem Drang nach Entwicklung und Lernen nachgeben und mein direktes Umfeld profitiert auch noch davon. Es ist wunderbar zu sehen, wie sich der Umgang in ganzen Familien oder Schulklassen verändert, wenn ich nur mit einem Menschen aus diesem sozialen Gefüge gearbeitet habe. Es ist eine sehr dankbare und intensive Tätigkeit. Oberflächlich betrachtet arbeite ich mit Tools, Werkzeugen, Methoden, doch tatsächlich darf ich jedes Mal ein kleines Stück in die Seele eines jungen Menschen blicken. Ein sehr respektvoller Umgang miteinander, das mag ich.

Was war der schwierigste Moment?

Die schwierigsten Momente waren immer die Diskussionen mit den "Gegenteilsortieren", den Menschen, die an allem - aber dann doch oft nur an sich selbst - zweifeln; die, die immer ein Haar in der Suppe finden. Denn dann wurde mir klar, wenn ich nicht anfange hinter meinen Träumen und meinen konkreten Vorstellungen zu stehen, kann mich jede noch so kleine Kritik aus der Bahn werfen. Heute ist es eher so, dass ich einen Auftrag, den ich ablehnen muss, weil bereits ein Psychologe oder Verhaltenstherapeut aufgesucht wurde, nur mit schwerem Herzen zurückgebe. Denn ich bin mir sicher, dass ich mit der notwendigen Konsequenz und Disziplin beim Klienten, sehr viel erreichen kann.

Was war der schönste Moment?

Der schönste Moment ist für mich, wenn ich an der Haltung der Jugendlichen, an ihren Augen und an ihrem Strahlen erkennen kann: Ja, diese Last, dieses Problem ist abgelegt.

Was hilft auf Durststrecken?

Mir hilft in Momenten, in denen es in meinem Weiterkommen stockt, einfach weitermachen mit dem nächsten kleinen Punkt auf meiner langen ToDo-Liste. Denn sobald wir resignieren und Tempo rausnehmen, denkt sich das Unterbewusstsein: "Prima, Vorhaben aufgegeben, ich kann wieder in den alte Muster zurückfallen."

Und was sich immer bewährt: Die Wunschzukunft en detail mit allen Sinnen visualisieren.

Der beste Rat für Zauderer?

Wer zaudert hat schon verloren. Wer zaudert hat noch Selbstzweifel. Die entweder widerlegen oder sich etwas anderes suchen. Unser Unterbewusstsein spürt, wenn wir Dinge nur halbherzig angehen. Und dann bewegt es sich kein Stück. Wenn Du bei Deinem Tun Freude und Zufriedenheit verspürst, dann ist es Dein Ding, dann folge dem.

Mein altes Leben war...

auch spannend und sehr befriedigend, mit interessanten, engagierten Kollegen, immer neuen Herausforderungen, aber halt dem Alter auch angemessen. Heute hätte ich keine Lust mehr, "aus dem Koffer" zu leben, die Welt zu bereisen und doch nicht das Wesentliche von ihr zu sehen. Mein Leben heute hat mehr als eine Priorität: Job, Familie, Malen und Reisen dürfen heute nebeneinander Raum einnehmen.

Mein neues Leben ist...

eine enorme Bereicherung: sehr lehrreich, dankbar, erfüllend, herausfordernd und bewegend - ich darf etwas bewegen.