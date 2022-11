per Mail teilen

Trotz aller digitalen Widrigkeiten auf dem Buchmarkt hält Monika Dobler seit fast 20 Jahren eine Krimibuchhandlung am Laufen. Auch an ihrem Lieblingsort in München könnte gut und gerne mal ein Mord passieren – der Tatort jedenfalls wäre sehr attraktiv und thematisch würde es perfekt passen.