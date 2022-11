per Mail teilen

Brennnessel, Giersch oder Scharfgarbe sind für viele vor allem eins: Unkraut! Nicht so für Annika Krause und Thorben Stieler. Auf dem Land groß geworden, haben Oma und Opa ihnen noch beigebracht, was man aus den WIldkräutern alles machen kann. Mit diesem Wissen haben sie ein Start-Up gegründet und stellen nun grüne Energy-Drinks aus Wildkräutern her.