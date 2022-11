Wäscheständer reparieren

Wäscheständer finden sich leider zuhauf bei jeder Sperrmüllsammlung. Oftmals werden sie weggeworfen, weil sich Stäbe zum Aufhängen vom Rahmen abgelöst haben. Andreas Frisch zeigt, wie sich dies reparieren lässt.

Material

kaputter Wäscheständer

Kabelbinder

Wäscheleine

So geht's:

1. Mit sehr kleinem Aufwand können wir diese Stäbe bzw. Drähte wieder befestigen. Dazu benötigt werden nur Kabelbinder.

2. Zuerst steckt man zwei Kabelbinder so in einander, dass sie einrasten.

3. Die geclipste Stelle kommt unter den lockeren Draht, die beiden Enden über den Rahmen (offenes Ende rechts, Ende mit dem anderen Clips links).

4. Anschließend wird zuerst das rechte Ende einmal außen um den Rahmen gelegt und die Spitze zwischen dem Kabelbinder und dem Draht wieder nach oben geführt.

5. Mit dem anderen Ende wird spiegelbildlich genauso verfahren: das Ende mit dem Clips einmal um den Rahmen herum, und in der Mitte wieder nach oben führen.

6. Jetzt wird das spitze Ende in den Clip gesteckt (die geriffelte Seite muss nach unten, damit der Kabelbinder greift).

7. Nun zieht man die beiden Kabelbinder so straff wie möglich.

8. Zuletzt werden mit einem Seitenschneider, einer Beiß- oder einer Kombizange die losen Enden abgeknippst.

Fertig! Diese Methode funktioniert am besten, wenn eine Seite noch fest ist.



Wenn beide Seiten locker sind oder der Draht schon ganz fehlt, spannen wir am besten an dieser Stelle eine Wäscheleine, die an beiden Seiten festgeknotet wird.



Kabelbinder gibt es als Sortiment im Baumarkt oder bestimmt auch einzeln bei ihrem nächstgelegenen Repaircafé!