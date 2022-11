Wäscheklammerbeutel nähen

Retro, praktisch, hübsch - die Beutelchen für Wäscheklammern von Isabel Colucci verschönern uns die Hausarbeit. Hier gehts zur Anleitung mit Schablonen.

Material

Schablonen

Schneiderkreide oder Bleistift zum Aufzeichnen auf den Stoff

Stoffschere

Bügeleisen / Bügelunterlage, Bügelbrett

Nähmaschine

dünnes doppelseitiges Klebeband / Stecknadeln

ca. einen halben Meter Stoff

Stoffrest für das Täschchen (schön, wenn es ein anderer Stoff ist, als das Klammersäckchen selbst)

ca. 1 m Schrägband

kleiner Kleiderbügel

Zuschnitt

1.1 Vorderteil

1.2 Rückteil

1.3 Innenteil

1.4 Täschchen

Tipp: Falls die einzelnen Zuschnitt-Teile nicht ganz glatt sind, gerne nochmal glatt bügeln! Dadurch kann man sauberer und präziser arbeiten.

Kleinere Vorbereitungen

1.1 Feststecken des Schrägbandes (mit Stecknadeln) am Täschchen und am Vorderteil

1.2 Festnähen des Schrägbandes am Täschchen und am Vorderteil → evtl. glatt bügeln

1.3 Feststecken des Täschchen (mit Stecknadeln) am Vorderteil

1.4 Festnähen des Täschchen auf dem Vorderteil → evtl. glatt bügeln

Zusammennähen des Klammersäckchens

1.1 Vorderteil und Rückteil rechts auf rechts zusammenlegen

1.2 Innenteil mit der rechten Seite auf das Vorderteil legen

1.3 Ringsherum zusammennähen.

WICHTIG: Oben, in der Mitte ein kleines Loch lassen, sodass der Kleiderbügel dort durchgeführt werden kann!

1.4 Umdrehen, evtl. noch ein wenig glatt bügeln, Bügel einsetzen, fertig!