Windspiel aus Treibholz und Perlen

Am Ende erfolgt das gleiche Prinzip bei der Aufhängung. In unserem Beispiel wurden zwei Fäden genommen, in der Hälfte eine Schlaufe gebildet und diese verschlossen. Anschließend werden hier nach und nach die Perlen angebracht und wieder befestigt. Wem das zu viel ist, der muss natürlich hier natürlich nicht zwingend Perlen auffädeln. Auch ohne schaut das Windspiel ganz besonders aus.