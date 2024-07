Windspiel aus Treibholz und Perlen

Tipp:

Das Windspiel kann in einer Reihe angeordnet sein oder querbeet. Es können so viele Stränge wie gewünscht angebracht werden. Je mehr, desto wilder das Spiel im Wind. Nicht vergessen, zwei bis vier Öffnungen für die Aufhängung zu bohren. Bei zwei (links und rechts) kann es passieren, dass das Windspiel später in eine Richtung kippt, sollte das Gewicht nicht gleichmäßig verteilt sein. In unserem Beispiel bei vier Aufhängungen (in jeder Ecke) kann dies nicht passieren.