Sie nennt sich Silky Zigzag, also geschmeidiges Zickzack - ein sehr treffender Name für Silke Sollfrank. Denn was diese junge Frau macht, sieht halsbrecherisch aus: Wände hochlaufen, athletische Sprünge zwischen Häusern, über Geländer und Treppen. Das Ganze nennt sich Parkour - eine Sportart, bei der es darum geht, nur mit den Fähigkeiten des eigenen Körpers möglichst effizient von A nach B zu kommen. Kurz gesagt: bei Parkour geht es darum, seinen eigenen Weg zu finden - mutig und ungewöhnlich. Und das ist genau das Thema von Silke Sollfrank. mehr...