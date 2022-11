per Mail teilen

Als Tischdeko für Weihnachten oder zum Verschenken an die Liebsten. Dieser weihnachtliche Strauß von Holger Schweizer ist ein Hingucker.

Material:

Kiefer

Rote Rosen

Christrosen

Glasbeeren

Draht

Gold gefärbte Mohnkapseln

Band

So geht's:

Kiefer-Zweige am unteren Ende von Nadeln befreien und einige Stunden ins Wasser stellen.

Kiefer-Zweige Kopf an Kopf anlegen.

Rose in die Mitte einstecken.

Christrosen weiter außen einstecken.

Glasbeeren und Mohnkapseln rund herum einstecken.

Mit Band fixieren.

Blumenstiele schräg kürzen.