Vasenleiste mit Reagenzgläsern

Einzelne Schnittblumen aufgereiht und wunderschön in Szene gesetzt - das geht mit dieser tollen und unkomplizierten Idee von Kreativbloggerin Lisa Tihanyi.

Material:

Farbspray oder Acrylfarbe + Pinsel

Kantholz in 24 cm Länge, 3 cm Höhe und 6 cm Tiefe

5 Reagenzgläser in 16 mm Durchmesser

Akkubohrer

Holzbohrer in 16 mm Durchmesser

Heißkleber

Lineal + Bleistift

Schleifpapier

Tipp: Das Holz entweder selbst zusägen oder die Kanthölzer im Baumarkt beim Holzzuschnitt zuschneiden lassen.

So geht's

1. Zuerst die Abstände auf dem Holz ausmessen. Die Länge des Kantholzes (24cm) durch sechs teilen und alle 4 cm eine Markierung setzen.

2. Als nächstes wird ein Bohraufsatz, mit dem gleichen Durchmesser wie die Reagenzgläser, benötigt. In die Markierungen des Kantholzes so tief bohren, dass die Reagenzgläser Halt haben. Achtung: nicht komplett durch das Holz bohren.

3. Mit Schleifpapier die gebohrten Löcher glatt abschleifen.

4. Nun geht es ans Bemalen der Reagenzgläser. Das geht am einfachsten, wenn sie auf einen Stab gesteckt werden, der mit etwas Papier umwickelt ist. So verrutscht das Reagenzglas beim Bemalen nicht und kann rundherum bemalt werden.



Die Reagenzgläser können in einer Farbe, in mehreren Farben oder auch gar nicht bemalt werden – je nach Geschmack.

5. Etwas Heißkleber in die gebohrten Löcher geben.

6. Die bunten Reagenzgläser in die Löcher stecken und gut andrücken. Darauf achten, dass die Vasen geradestehen und die Höhe gleich hoch ist.

