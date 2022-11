Vasen aus Holzstäben und Holzkugeln

per Mail teilen

So langsam werden die Tage wieder heller und man möchte einen frischen Look im Haus. Holzstäbe, Kugeln und alte Marmeladengläser helfen uns trendige, hübsche Vasen zu zaubern.

Material

Kleines Glas / altes Marmeladeglas

Holzstäbe

Holzkugeln

Heißklebepistole

Schere zum kürzen der Stäbe

Unterlage

So geht's:

1. Als erstes überlegen, wie hoch die Vase mit den Holzstäben werden soll. Dann werden alle Stäbe auf diese Länge gekürzt. Dies geht am besten wenn man sie mit der Schere anritzt und dann einfach umbricht.

2. Jetzt zieht man mit der Heißklebepistole einen kleinen geraden Strich längs über das Glas und klebt sofort danach den ersten Holzstab darüber. Da der Klebstoff relativ schnell trocknet. Dann zieht man direkt neben dem schon angeklebten Holzstab wieder eine zarte Linie von dem Heißkleber und klebt den nächsten Holzstab darauf.

3. Dies wird jetzt so lange wiederholt bis das Glas umrandet ist. Je nach Größe des Glases werden zwischen 40 und 80 Holzstäbe benötigt.

So ist die erste Vase vom Sortiment fertig :)

Kleine Kugel-Vasen

1. Bei den Kugeln legt man sich am besten vorab schon immer Gruppen zusammen. Je nach Größe der Vase benötigt man 27 oder 64 Kugeln. Bei der Vase mit 27 Kugeln werden immer 3er Gruppen mit der Heißklebepistole zusammengeklebt. Hier wird der Kleber entlang der Öffnung angebracht und die 3 Kugeln übereinander geklebt. So entsteht eine lange Öffnung in die man die Trockenblume

hineinschieben kann.

2. Dies wird 9x wiederholt. Dann können jeweils 3 der Kugeltürmchen zu einem Quadrat zusammengeklebt werden. Hier wird der Heißkleber seitlich der Kugelwand angebracht und die 3 Türmchen aneinander gedrückt.

3. Nun werden alle 3 Quadrate übereinander geklebt und schon ist die Vase für Trockenblumen fertig.

Tipp: Bei der Vase mit 64 Kugeln werden immer 4 Kugeln zu Türmchen zusammen und hinterher 4 Quadrate übereinander geklebt.

Viel Spaß beim dekorieren!