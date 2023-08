Bunte Vasen mit Modelliermasse gestalten

Viel zu viele Vasen, Übertöpfe und anderes Deko-Material stehen in unseren Schränken. Kreativ-Bloggerin Lisa Tihanyi zeigt, wie Sie mit Modelliermasse bunte Vasen gestalten können.

Material:

Ofenhärtende Modelliermasse in 3 Farben

Messer

Weiße Vase aus einem ofenfesten Material (Keramik, Glas, …)

Optional: Sekundenkleber

Sekundenkleber Optional: Fondantpresse

So geht's:

1. Drei Farben der ofenhärtenden Modelliermasse auswählen.

2. Alle drei Farben werden nun zu sehr dünnen Strängen gerollt. Gut geeignet für das Projekt ist ein Durchmesser von 2-3 mm pro Strang.

Zum Ausrollen gibt es zwei Möglichkeiten:

Mit den Händen: Den ersten Block Modelliermasse zunächst zu einer Kugel rollen. Dann aus der Kugel mit beiden Händen einen Strang rollen. Den Strang so lange mit den Händen rollen, bis er sehr dünn ist. Darauf achten, dass er schön gleichmäßig wird.

Den ersten Block Modelliermasse zunächst zu einer Kugel rollen. Dann aus der Kugel mit beiden Händen einen Strang rollen. Den Strang so lange mit den Händen rollen, bis er sehr dünn ist. Darauf achten, dass er schön gleichmäßig wird. Mit der Fondantpresse: Wer eine Fondantpresse hat, kann damit einfach und unkompliziert gleichmäßige Stränge aus der Modelliermasse pressen.

3. Nun geht es mit den anderen beiden Farben weiter – je nach Größe der Vase werden unterschiedlich lange Stränge benötigt.

4. Drei verschieden farbige Stränge nebeneinander platzieren und sie vorsichtig zusammen drücken, sodass die Stränge aneinander haften.

5. Nun wird die Vase benötigt. Darauf achten, dass die Vase fett- und staubfrei ist.

6. Nun die Schnüre darauf platzieren. Je nach Material der Vase kann es helfen, die Schnüre mit Sekundenkleber zu fixieren. Hierfür genügen einzelne Klebepunkte, um die Schnüre an Ort und Stelle zu halten. Es geht aber auch ohne Kleber.

7. Wer mag, kann mit den drei Schnüren verschiedene Wellenmuster auf der Vase legen. Die Schnüre oben in die Öffnung führen und sie etwas andrücken, genauso am Boden der Vase. So haften die Schnüre gut an der Vase.

8. Solange weiter machen, bis man mit dem Muster zufrieden ist.

9. Dann die Vase in den Ofen stellen, damit die Modelliermasse aushärten kann. Je nach Hersteller der Modelliermasse variiert die Temperatur und Zeit des Aushärtens im Ofen. Hier empfiehlt es sich, auf die Herstellerangaben der Modelliermasse zu schauen.

10. Nach dem Aushärten ist die Vase fertig und kann dekoriert werden.

Schritt für Schritt zur Vasen mit Modelliermasse

