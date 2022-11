Tischdeko mit Pfingstrosen

Millionen Mieter in Deutschland sollen entlastet werden! Die Bundesregierung hat beschlossen, dass sich Vermieter und Mieter die Co2-Kosten teilen sollen. Vermieter müssen ab 2023 einen Teil der Klimaabgabe übernehmen. Doch wie soll das in der Praxis funktionieren? Und bringt das dem Mieter wirklich was? mehr...