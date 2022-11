Tischdeko mit Kräutern

per Mail teilen

Aus Kräutern und Schnittblumen kreiert Anna Rupp eine bezaubernd duftende Tischdeko.

Material:

eine Holzkistenform, zum Beispiel Werkzeugkasten, Ziegelform

kleine Marmeladengläschen

Kräutertöpfe

Schnittblumen:

Ranunkeln

Rosmarin

Waxflower

Lagurusgräser

Strandflieder violett

Kamille

So geht's:

1. Als Erstes werden die Kräutertöpfe und Marmeladengläser unregelmäßig in der Kastenform verteilt.



2. Die Gläser können jetzt mit Wasser befüllt werden. Wir fassen kleine Bündel zusammen aus Rosmarin, Kamille, Strandflieder oder hübschen Grünsorten und Kräutern aus dem Garten. Alle Blätter, die im Wasser stehen würden, sollten entfernt werden. Das Bündel wird eng gefasst und nicht gebunden in das Glas gestellt.



3. Wenn alle Gläser auf diese Weise befüllt worden sind, werden kleine Highlights gesetzt indem die Ranunkeln in die vorbereiteten Kräutersträußchen eingesteckt werden. Durch die dichte Füllung aus kleineren Blüten und Grünzweigen haben die Hauptblüten einen guten Halt. Ebenso können auch die Lagurusgräser gezielt als kleine Akzente eingefügt werden.



4. Die Zwischenräume können jetzt mit Lockenmoos abgedeckt werden.

Tipp: Zum Versiegeln der Holzkiste, Kerzenreste verwenden!