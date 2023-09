Tillandsien-Hänger

Nun die Arbeit beenden, indem einer der beiden Fäden so durch die Rohrstücke gezogen wird, dass beide Fäden an derselben Stelle aufeinandertreffen und miteinander verknotet werden können. Damit sich der Knoten nicht löst, den Fadenrest mit einem Feuerzeug erwärmen und zum Schmelzen bringen. Formen Sie so vorsichtig (Achtung heiß!) einen kleinen Abschlusspunkt.