Teilnahme- und Datenschutzbedingungen für die Programmaktion „Osterdeko“

Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Programmaktion "DIY-Challenge Ostern einfach kreativ“ (Folgend: Programmaktion oder Aktion) auf Instagram. Mit der Teilnahme an der Programmaktion erkennt der/die Teilnehmer*in ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

1. Veranstalter ist der Südwestrundfunk (https://www.swr.de/impressum).

2. Die Programmaktion startet am 11.4.2022 um 00:00 Uhr und endet am 14.4.2022 um 18 Uhr. 3. Die Teilnehmenden reichen ein Foto Ihres DIY-Osterprojekts per Direktnachricht an den Instagram-Kanal @einfachkreativ ein. Mit Einsendung des Fotos garantieren die Teilnehmenden SWR, dass das Foto von ihnen selbst eigenständig aufgenommen wurde oder zur Weitergabe an den SWR zum Zwecke der Programmaktion berechtigt sind. Sie garantieren weiterhin, dass sie sämtliche Rechte an dem jeweiligen Foto innehaben und über diese verfügen können, das Foto frei von Rechten Dritter ist. Die Teilnehmenden stellen den SWR von allen Ansprüchen einschließlich einer etwaigen Rechtsverteidigung und Rechtsverfolgung frei, die gegen den SWR wegen der vertragsgemäßen Nutzung dieser Rechte erhoben werden sollten.

4. Die drei Teilnehmenden, die in den Instagram Stories über die Tage die meisten Stimmen erhalten, bekommen ein Exemplar des Buches „Mein ARD Buffet Strickbuch to go“ von Tanja Steinbach. Teilnehmende sind alle Einsendungen, die vor Sonntag, 10.04.2022, 14:00 Uhr per Direktnachricht an den Instagram-Kanal @einfachkreativ eingetroffen sind. Ab Montag, 11.04.2022 werden jeweils zwei Bilder in einer Story zur Abstimmung gestellt. Das Bild mit den meisten Stimmen kommt weiter und tritt am Tag darauf gegen ein weiteres Bild an, bis drei Gewinner feststehen. Der Gewinn wird per Post versendet.

5. Der SWR behält sich vor, die Fotos im Internet, insbesondere auf dem Instagram-Kanal @einfachkreativ, unter Angabe des (Profil-)Namens der Teilnehmenden zu veröffentlichen. Der SWR behält sich vor, nicht sämtliche Fotos zu veröffentlichen, sondern eine Auswahl aus den Einsendungen zu treffen. Zudem räumen die Teilnehmenden dem SWR unentgeltlich das räumlich, inhaltlich und zeitlich unbeschränkte ausschließliche Recht ein, die eingesandten Fotos ganz, teilweise oder bearbeitet, auf alle bekannten Nutzungsarten unter Angabe von Namen für Sendezwecke zu nutzen, insbesondere in den SWR-Hörfunkwellen, im SWR-Fernsehen sowie in den entsprechenden Online-Angeboten und auf Drittplattformen zu nutzen/nutzen zu lassen. Die Teilnehmenden können für sämtliche Veröffentlichungen bzw. für die Nutzungen zu Sendezwecken keine Vergütung oder ein sonstiges Entgelt verlangen.

6. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren aus Deutschland, da der Gewinn nur innerhalb von Deutschland verschickt werden kann. Mitarbeiter*innen des SWR, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

7. Nicht teilnahmeberechtigte Personen sind nicht gewinnberechtigt. Der SWR kann Teilnehmer*innen aus wichtigem Grund von der Teilnahme an der Programmaktion ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis der Übermittelung falscher Angaben, der (technischen) Manipulation, automatisierten Teilnahme oder des Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt.

8. Der/Die Gewinner*innen wird binnen 5 Tagen nach Ende der Aktion über die Direktnachrichtfunktion von Instagram benachrichtigt. Der/Die Gewinner*in muss sich auf diese Benachrichtigung hin innerhalb von 5 Werktagen per E-Mail an einfachkreativ@swr.de melden.

9. Der SWR übernimmt die Versandkosten des Gewinnes. Meldet sich ein*e Gewinner*in nicht innerhalb dieser Frist, wird der/die Gewinnerin mit den darunter meisten Stimmen ermittelt und benachrichtigt.

10. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar.

11. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden vom SWR nur zum Zwecke der Aktion (insbesondere zur Versendung des Gewinns) genutzt und anschließend gelöscht. Die eingesendeten Direktnachrichten auf Instagram werden aufgrund der damit verbundenen Rechteeinräumung nicht gelöscht. Im Übrigen gelten die Datenschutzbestimmungen des SWR, abrufbar unter https://www.swr.de/datenschutz.

12. Die Aktion und die Gewinne stehen in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Instagram kann im Zusammenhang mit der Aktion nicht von den Teilnehmenden haftbar gemacht werden.

13. Der SWR behält sich vor, die Programmaktion jederzeit ohne Vorankündigung abzusagen, abzubrechen oder zu verschieben, falls die Notwendigkeit besteht. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen, rechtlichen oder sonstigen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmende stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR zu.

14. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.