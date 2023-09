Strickjacke mit Farbverlauf

Kuschelig weich und bunt mit Gute Laune-Faktor - diese Jacke von Strickdesignerin Tanja Steinbach wird ein It-Piece im Kleiderschrank.

Größen

36-42 (Brustumfang 82 – 97 cm) und 44-50 (Brustumfang 98 – 119 cm)

Die abweichenden Angaben für Größe 44-50 befinden sich in Klammern, ist nur eine Angabe vorhanden gilt diese für beide Größen

Material:

Feines Lace-Garn aus 69% Alpaka (Suri) und 31% Seide mit 212 m Lauflänge je 25g in 2 unterschiedlichen Farben:

Verbrauch Farbe 1: 150-175 (200) g

Verbrauch Farbe 2: 150-175 (175-200) g

Die Originalmodelle wurden aus „Setasuri“ von Lana Grossa gestrickt, für das hier abgebildete Modell wurde Farbe 50 für Farbe 1 und Farbe 11 für Farbe 2 verwendet. Für das zusätzlich in der Sendung gezeigte Modell wurden die Farben 21 und 23 verwendet. Alternativ sind auch andere feine Lacegarne mit einer Lauflänge mit 200-220 m je 25g verwendbar wie bspw. “Kidseda” von GGH, “Kidsilk Haze” von Rowan oder “Tender Kid” von Austermann.

Hinweis: Das Modell wurde von verschiedenen Strickerinnen getestet, daher gibt es leichte Abweichungen im Garnverbrauch bei den einzelnen Modellen.

Außerdem:

Rundstricknadel Stärke 7 mm

1-2 Nadelspielnadeln Stärke 7 mm

Maschenmarkierer

Maschenraffer und/oder Zusatznadel zum Stilllegen der Maschen

Maschenprobe

Achtung: Es wird stets 3-fädig gestrickt!

13-14 Maschen auf 18-19 Reihen ergeben glatt rechts gestrickt 10 x 10cm mit Nadel Stärke 7 mm.

Grundmuster

Glatt rechts

In Hinreihen rechts stricken, in Rückreihen links stricken.

Rippenmuster

Abwechselnd 1 Masche links und 1 Masche rechts stricken. In Rückreihen die Maschen stricken wie sie erscheinen.

Randmaschen

Die Randmasche als Nahtrandmasche arbeiten, dafür in Hinreihen die erste und letzte Masche rechts stricken, in Rückreihen die 1. und letzte Masche links stricken.

Doppelte Randmasche

Die doppelte Randmasche wird nur entlang der vorderen Kante über 2 Maschen gestrickt.

Dabei immer die erste der beiden Maschen wie zum links stricken abheben, den Faden dabei vor der Masche weiterführen, nächste, = 2. Masche rechts stricken.

Es wird in Hin-und Rückreihen immer auf die gleiche Art und Weise gestrickt, dabei werden die beiden Maschen immer versetzt abgestrickt!

Farbverlauf

Achtung! Es wird stets 3-fädig gestrickt.

A: 3 Fäden Farbe 1

B: 2 Fäden Farbe 1, 1 Faden Farbe 2 -> für 8 Reihen glatt rechts stricken

C: 1 Faden Farbe 1, 2 Fäden Farbe 2 -> für 8 Reihen glatt rechts stricken

D: 3 Fäden Farbe 2

Tipp: Weniger Fäden vernähen! Einfach beim Garnwechsel den Restfaden überlappen lassen und über einige Zentimeter 4-fädig arbeiten. Nach der Ausarbeitung evtl. Noch überstehende Fadenenden abschneiden.

Schnittskizze

Angaben in cm, die abweichenden Angaben für Größe 44-50 befinden sich in Klammern, ist nur eine Angabe vorhanden gilt diese für beide Größen.

Anleitung

Rückenteil:

80 (92) Maschen inkl. Randmaschen in Kombination A (= 3 Fäden Farbe 1) mit Nadel 7 anschlagen, danach 2 Reihen im Rippenmuster stricken, die 1. Reihe ist dabei eine Rückreihe. Anschließend glatt rechts weiterarbeiten bis insgesamt 32,5 cm in der Höhe erreicht wurden.

Für den Farbverlauf nun jeweils 8 Reihen (= etwa 5 cm) in Kombination B und C arbeiten. Danach für 32,5 cm in Kombination D (= 3 Fäden Farbe 2) stricken und in etwa 75 cm Gesamthöhe die mittleren 28 Maschen stilllegen, die restlichen je 26 (32) Maschen an beiden Schultern gerade abketten.

Rechtes Vorderteil

40 (46) Maschen in Kombination A (= 3 Fäden Farbe 1) mit Nadel 7 anschlagen und in folgender Aufteilung stricken, die 1. Reihe ist dabei eine Rückreihe:

1 Randmasche, 37 (43) Maschen im Rippenmuster, Maschenmarkierer setzen, 2 Maschen für die doppelte Randmasche.

Noch eine weitere Reihe im Rippenmuster stricken, dann glatt rechts weiterarbeiten bis insgesamt 32,5 cm in der Höhe erreicht wurden. (Die doppelte Randmasche wird entlang der ganzen vorderen Kante gearbeitet.)

Für den Farbverlauf nun jeweils 8 Reihen (= etwa 5 cm) in Kombination B und C arbeiten, danach weiter in Kombination D stricken. In 47-48 cm Höhe ab Anschlag gemessen mit den Abnahmen für den V-Ausschnitt beginnen.

Die Abnahmen werden immer in einer Hinreihe gearbeitet:

Doppelte Randmasche, 1 Masche rechts, 1 Masche wie zum rechts stricken abheben, 1 Masche rechts stricken und die abgehobene Masche über die eben gestrickte Masche ziehen. Restliche Maschen der Reihe wie üblich glatt rechts stricken.

Insgesamt 7 Abnahmen in jeder 4. Reihe arbeiten, dann noch 3 Abnahmen in jeder 6. Reihe arbeiten. In 75 cm Gesamthöhe in einer Rückreihe alle Maschen bis auf die letzten 4 Maschen gerade abketten, die letzten 4 Maschen stilllegen.

Linkes Vorderteil

Gegengleich arbeiten, dafür 40 (46) Maschen in Kombination A (= 3 Fäden Farbe 1) mit Nadel 7 anschlagen und in folgender Aufteilung stricken, die 1. Reihe ist eine Rückreihe:

2 Maschen für die doppelte Randmasche, Maschenmarkierer setzen, 37 (43) Maschen im Rippenmuster, 1 Randmasche. 2 Reihen im Rippenmuster stricken, dann glatt rechts weiterarbeiten bis insgesamt 32,5 cm in der Höhe erreicht wurden. (Die doppelte Randmasche wird entlang der ganzen vorderen Kante gearbeitet.)

Für den Farbverlauf nun jeweils 8 Reihen (= etwa 5 cm) in Kombination B und C arbeiten, danach weiter in Kombination D stricken. In 47-48 cm Höhe ab Anschlag gemessen mit den Abnahmen für den V-Ausschnitt beginnen.

Die Abnahmen werden immer in einer Hinreihe gearbeitet: 1 Randmasche, glatt rechts bis 5 Maschen vor Reihenende stricken, 2 Maschen rechts zusammen stricken, 1 Masche rechts, doppelte Randmasche.

Insgesamt 7 Abnahmen in jeder 4. Reihe arbeiten, dann noch 3 Abnahmen in jeder 6. Reihe arbeiten. In 75 cm Gesamthöhe in einer Hinreihe alle Maschen bis auf die letzten 4 Maschen abketten, die letzten 4 Maschen stilllegen.

Ärmel

Für den Ärmel 32 (35) Maschen in Kombination A (= 3 Fäden Farbe 1) mit Nadel 7 anschlagen und eine Rückreihe im Rippenmuster stricken. Anschließend glatt rechts weiterarbeiten, dabei in der ersten Reihe jede Masche, bis auf die beiden Randmaschen verdoppeln, dafür wie folgt arbeiten:

1 Randmasche, *1 Masche rechts stricken, dann eine Masche rechts verschränkt aus dem Querfaden heraus stricken*, 1 Randmasche. ** solange wiederholen bis noch eine Masche übrig ist, = 62 (68) Maschen

Nach insgesamt 12 (10) cm ab Anschlag gemessen in Kombination A für den Farbverlauf jeweils 8 Reihen (= etwa 5 cm) in Kombination B und C arbeiten, danach weiter in Kombination D stricken und in etwa 34-35 (30) cm Höhe die Maschen den Ärmel gerade abketten.

Den zweiten Ärmel gleich arbeiten.

Hinweis: Aufgrund der weiten Ballonform, habe ich mich für eine verkürzte Ärmellänge entschieden. Bei Bedarf die Ärmel gerne nach eigenen Wünschen im Bereich der Kombination A verlängern, dann ist der Farbverlauf auf einer Höhe.

Ausarbeitung

Teile auf Schnittgröße spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulternähte schließen, die

4 stillgelegten Maschen einer Vorderteil-Hälfte wieder auffassen als Kordelrand in Kombination D weiterarbeiten und dabei die stillgelegten Maschen des Rückenteils abketten.

Dafür die stillgelegten Maschen des Rückenteils auf die Rundstricknadel legen und die 4 stillgelegten Maschen einer Vorderteil-Hälfte mit Hilfe einer Nadelspielnadel auffassen, dann in Kombination D und der 2. Nadelspielnadel * 3 Maschen rechts stricken, anschließend 2 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken, dabei ist die letzte Masche eine Masche der stillgelegten Maschen des Rückenteils! Nun die Nadelspielnadel nicht wenden, sondern die Nadel so weit durch die 4 Maschen zurückschieben, dass am rechten Ende der Nadel wieder weiter gestrickt werden kann. Den Arbeitsfaden an den Nadelanfang holen und wie ab * beschrieben stets wiederholen bis alle stillgelegten Maschen des Rückenteils verarbeitet sind. Dabei den Arbeitsfaden immer wieder fest anziehen, so dass eine runde Kante entsteht. Am Ende die Maschen mit den 4 stillgelegten Maschen des anderen Vorderteils im Maschenstich verbinden.

Ärmel annähen, untere Ärmelnaht und die Seitennähte schließen. Alle Fäden vernähen.