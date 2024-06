Strandtasche zum Wenden

per Mail teilen

Ob zum Picknick, für den Badesee oder als Shopper - die Tasche von Iris Knabenschuh ist ein richtiges Allroundtalent: perfekt für Unterwegs und ein tolles Einstiegsprojekt für neue Nähfans.

Material:

zwei verschiedene Outdoorstoffe*

Stecknadeln

eine große Sicherheitsnadel

Bügeleisen

Stoffschere

Maßband

Nähmaschine

Soffe zuschneiden

Folgende Schnitt-Teile werden benötigt:

für die Tasche je 2 x Taschenkorpus 48 cm x 90 cm (aus beiden Stoffen)

für den Taschensaum 4 breite Streifen 48 cm x 6 cm (aus beiden Stoffen)

für die Umhängegriffe je 2 lange Streifen 70 cm x 10 cm (aus einem Stoff) (Step_01)

So geht's:

1. Den Taschensaum rechts auf rechts auf die obere Kante des Taschen Korpus legen und steppen. So mit allen 4 Kanten der Taschen Schnitt-Teile verfahren. Anschließend die Nähte ein wenig glattbügeln.

2. Als nächstes werden bei beiden Schnitt-Teilen die Seitennähte gesteppt. Dazu die beiden Taschen Schnitt-Teile mittig jeweils rechts auf rechts aufeinander klappen, so dass die oberen Kanten aufeinander treffen. Mit einem geraden Stich die Seiten verschließen. ACHTUNG: Anfang und Ende der Naht immer gut verriegeln. Nun sind zwei Taschen Korpusse genäht.

3. Um einen schönen breiten Boden bei der Strandtasche zu bekommen, werden nun die Ecken abgenäht: Dazu je eine 8 cm breite und ca. 4 cm hohe Ecke abnähen. Mit etwa 1 cm Nahtzugabe abschneiden.

4. Für die Umhängegriffedie beiden langen Steifen mittig rechts auf rechts falten, bügeln, abtsteppen und die Enden wieder gut verriegeln. Die Sicherheitsnadel an einem Ende des Umhängegriffes befestigen und diese einmal komplett durch die Stofföffnung führen, so dass der Stoff vollständig umgekrempelt ist. Anschließend nochmals bügeln.

5. Als Nächstes werden die Griffe befestigt. Einen der beiden Taschenkorpusse so wenden, dass die "richtige" Seite, also rechts, außen ist. Jeweils ca. 10 cm, links und rechts vom äußeren Rand zwei Markierungen setzen. Dort die Griffe anstecken und mit ein paar Stichen feststeppen.

6. Nun Korpus mit den Griffen in den anderen Korpus schieben, so dass die Stoffe rechts auf rechts liegen und sich anschauen. Darauf achten, dass die Seitennähte genau übereinander liegen. Mit einigen Stecknadeln die Taschen aneinander feststecken. Wichtig ist hier, dass an einer Stelle genau den Teil zwischen den Griffen offen ist. Dieser Teil ist die Wendeöffnung.

7. Durch die Öffnung die Tasche wenden. Die Taschenteile passend ineinander schieben.

8. Zuletzt den oberen Rand absteppen und dabei auch die Wendeöffnung verschließen.

Schritt für Schritt zur Strandtasche zum Wenden

*Zum Stoff: Polyester-Outdoor ist ein robuster und pflegeleichter Stoff aus 100% Polyester. Der Stoff hat eine strukturierte, wasserabweichende Oberfläche. Bei 30°C schonend waschbar, bügeln bei geringer Temperatur.

Noch mehr Ideen von Iris Knabenschuh finden Sie in Ihrem Blog

www.irisknabenschuh.com