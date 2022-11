So finden Sie die richtige Nadel

per Mail teilen

Mit welcher Nadelstärke werden eigentlich Socken gestrickt? Benutze ich lieber ein Nadelspiel oder eine Rundstricknadel? Hier erfahren sie alles wissendwertes rund um die richtige Nadel!

Die richtige Nadelstärke

Die Nadelstärke richtet sich nach der Sockengarnstärke. Socken sollen nicht zu locker gestrickt werden, bitte beachten Sie die Angaben zur Maschenprobe & die Nadelstärkenempfehlung

Für 4-fädiges Sockengarn wird häufig die Nadelstärke 2-3mm verwendet, für 6-fädiges Sockengarn kann es schon etwas dicker sein, hier empfiehlt sich eine Nadelstärke von 3-4mm. Besonders schnell werden Socken aus 8-fädigem Garn mit Nadelstärke 4-5 mm gestrickt

Nadelspiel oder Rundstricknadel?

Klassisch werden Socken mit einem Nadelspiel gestrickt. Ein Nadelspiel bezeichnet ein Set aus 5 gleich langen Stricknadeln in gleicher Nadelstärke mit Strickspitzen an beiden Seiten. Die Maschen werden dabei gleichmäßig auf 4 der 5 Nadeln verteilt, mit der 5. Nadel wird gestrickt. Tipp: es gibt Nadelspiele in unterschiedlichen Längen, zum Socken stricken empfehle ich die 15 cm langen Nadelspielnadeln

Da Anfänger mit diesen "vielen" Nadeln oft überfordert sind, gibt es auch Alternativen – und zwar nicht nur für Anfänger:

Socken können auch auf einer oder auf 2 Rundstricknadeln gestrickt werden. Neu im Handel erhältlich sind auch sehr kurze Rundstricknadeln mit 2 unterschiedlichen Nadelspitzenlängen – speziell zum Socken stricken. Oder auch gebogene Nadelspielnadeln, so dass nur mit 3 anstatt den üblichen 5 Nadeln gestrickt werden kann.

Außerdem gibt es Stricknadeln inzwischen in vielen unterschiedlichen Materialien und Farben. Stricken soll Spaß machen und das fängt mit der Auswahl des richtigen "Handwerkszeugs" an! Sie haben die Wahl.

Und dann kann es losgehen, für welche Technik, welches Garn oder für welches Sockendesign Sie sich entscheiden bleibt Ihren Wünschen überlassen.