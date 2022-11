Serviettenringe aus Holzspateln

per Mail teilen

Wer gutes Essen zubereitet, der sollte auch an die passende Tischdekoration denken! Aus einfachen Holzspateln lassen sich mit einem kleinen Trick farbenfrohe Serviettenringe zaubern.

Material

Holzspatel, 150 x 18 mm

Hohlnieten

Farbiges Klebeband

Hilfsmittel

Hitzebeständiges Gefäß

Breites Textilband

Bohrer und Hammer für die Nieten

So geht‘s

1. Die Holzspatel über Nacht in Wasser einweichen. Das Wasser abgießen und die Stäbchen mit der Hand vorsichtig vorbiegen. Zurück in das Gefäß legen, mit kochendem Wasser übergießen und noch mal ein paar Minuten einweichen lassen. Alternativ kann man die Holzspatel eine halbe Stunde in Wasser kochen.

2. Ein Stück Textilband abschneiden, das ein gutes Stück länger ist als die Holzspatel. Die Holzspatel aus dem Wasser nehmen und zu einem Ring biegen. Das Textilband dann um den Ring legen, straff ziehen und doppelt verknoten. Das Holz so an einem warmen Ort komplett durchtrocknen lassen.

3. Das Band lösen und in beide Enden des Rings jeweils mittig ein Loch bohren. Die beiden Löcher genau übereinander schieben und eine Hohlniete durchführen. Die beiden Nietenteile mit einem Hammer festklopfen. Statt zu nieten, kann man auch ein Band durch die Löcher ziehen oder die beiden Enden zusammenleimen.

4. Von dem farbigen Klebeband passende Stücke abschneiden und dann quer oder längs um die Holzringe kleben. Besonders hübsch sieht es aus, wenn von dem Holz ein paar Streifen stehen bleiben. Da sich das Klebeband ganz einfach wieder abziehen lässt, können die Serviettenringe jederzeit neu gestaltet werden.