Ist es nicht einfach wundervoll, wenn man Weihnachtsgrüße aus dem Briefkasten holt? Stefanie Renk hat eine Anleitung für wunderschön selbstgestaltete Karten, mit Gelinggarantie!

Material:

Aquarellfarbe

Aquarellpapier

Pinsel

Glas

Feiner Filzstift in schwarz und gold

optional: Weihnachtsstempel, Stempelkissen

So geht’s:

1. Ein Glas mit der offenen Seite in etwas Aquarellfarbe tunken, um damit drei gleich große Kreise auf das Papier zu stempeln.

2. Dann die Mitte des Kreises mit der Farbe beliebig ausmalen. Wer möchte, kann man die Kugel auch etwas dreidimensional malen, in dem an einer Seite etwas heller und an der anderen Seite etwas dunkler gearbeitet wird.

3. Die Kreise gut trocknen lassen.

4. Zwei weitere Kreise mit einem Glas über die bereits bestehenden Kreise „stempeln“ und ebenfalls ausgemalen.

5. Mit einem goldenen und einem schwarzen Stift die Aufhängungen an die Kugeln malen.

6. Wer möchte, kann etwas Kleber und ein bisschen Glitzer drüberstreuen.

7. Wer keine schöne Handschrift hat, kann den Schriftzug "Frohe Weihnachten“ auch mit einem Stempel gleichmäßig auf die Karte stempeln.

8. Fertig ist die Karte! Wer mag, kann die Karte mit Glitzerstiften noch ein bisschen verzieren.

Schritt für Schritt zur selbstgemachten Weihnachtskarte mit Aquarellfarben