Schritt für Schritt zur Blüte mit Blättern aus Luftmaschenbogen

Mit einem Magic-Ring beginnen. In der 1. Runde nach 1 Luftmasche 7 feste Maschen in den Magic-Ring häkeln. Die Runde mit 1 Kettmasche in die 1. feste Masche der Runde schließen, den Faden abschneiden, das Fadenende durchziehen und durch die feste Masche auf die Rückseite führen. Den Fadenanfang etwas anziehen.

Privat - Tanja Steinbach