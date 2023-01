Schritt für Schritt zum Schlafplatz für Vierbeiner

Den Rahmen im Windmühlenverband zusammenleimen. Das bedeutet, dass jedes Stück einmal an der Stirnseite und einmal an der Seitenkante mit Leim bestrichen und an der benachbarten Leiste angesetzt wird. Die Ecken mit den vier Klötzchen stabilisieren, dann mit Holzschrauben über Kreuz fixieren. Leim aushärten lassen.

Privat - Martina Lammel