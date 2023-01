Schritt für Schritt zum Papierlicht

1. Ein 50 x 30 cm großes Stück Papiervlies oder Tonkarton nach Wunsch mit einem Schmuckstreifen in einer zweiten Farbe bekleben, dann das Material mit der Schere in unregelmäßigen Abständen bis zum Streifen einschneiden und zum Zylinder zusammen fügen. 2. Dann in der zweiten Farbe zwei weitere, gleichlange Streifen zuschneiden und zu Ringen zusammenkleben, die für die bauchige Form einen größeren Durchmesser haben müssen, als der untere Ring des Zylinders.

Martina Lammel -