Schritt für Schritt zum Objektkasten

Die vier Leistenstücke werden nun jeweils in die Ecke des Objektrahmens an der Bodenplatte aufgeklebt. Wer möchte, kann den Rahmen und/oder die Bodenplatte z.B. mit einer Holzlasur behandeln und zusätzlich als Füße jeweils vier Holzkugeln am Boden aufkleben.

-