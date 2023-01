Schritt für Schritt zum Hocker mit gewebter Frotteesitzfläche

Anschließend werden die restlichen Stoffschläuche durch die fixierten Schläuche gewebt. Dabei die Stoffstücke immer abwechselnd über und unter den Stoffschläuchen hindurchfädeln. Die Enden noch nicht an der Sitzfläche fixieren, sondern diese lose hängen lassen. Somit lassen sich diese später noch gut an die richtige Position verschieben, wenn alle Stränge durchgefädelt sind. Wenn alle Stoffschläuche miteinander verwebt sind, werden die losen Enden an der Unterseite der Sitzfläche mit einem Tack…

Privat - Patricia Morgenthaler