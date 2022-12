Schritt für Schritt zum Hocker aus Blecheimer

An vier stellen die Börtelung des Eimerrandes mit einer Flachzange glätten, damit die Hockerbeine später am Eimerrand anliegen können. Um die Schrägung des Eimermantels zu ermitteln, einen Kartonstreifen mittig der Länge nach knicken, so wird er stabil. Dann am Eimer anlegen und mit einem Lineal oder Klappmaß die Gerade Linie des Randes verlängern. Den Schnittpunkt mit einer Linie markieren (blauer Pfeil im Foto).

Privat - Martina Lammel