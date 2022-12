Schritt für Schritt zum Filzübertopf

Befeuchten Sie den Filz mit etwas warmen Wasser und drücken ihn mit der eingeseiften Luftpolsterfolie vorsichtig an. Drehen Sie das Filzstück mit der Luftpolsterfolie um und drücken die überstehenden Ränder am Filz gleichmäßig an. Legen Sie erneut etwas orangefarbene Filzwolle auf, befeuchten diesen und drücken ihn mit der eingeseiften Luftpolsterfolie an. Drehen Sie das Filzstück vorsichtig um und drücken die überstehenden Ränder fest.

