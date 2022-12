Schritt für Schritt zum edlen Armband aus gedrehten Gitarrensaiten

Suchen Sie sich zwei passende Saiten in unterschiedlicher Stärke aus und spannen Sie diese an einem Ende in den Akkuschrauber und fixieren Sie die andere Seite in einem Schraubstock oder ähnlichem. Drehen Sie nun die beiden Saiten und ganz kleiner Stufe so lange ein bis Sie mit der Struktur zufrieden sind.

Privat - Lisa Vöhringer