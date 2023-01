Schritt für Schritt zum Blätter-Teelichthalter

Jetzt geht’s ans Backen. Nun kommt der wichtigste Schritt, der für die leicht runde Schalenform verantwortlich ist. Das Blatt ganz einfach in die Schale legen, so nimmt es die runde Form an. Die Blattränder nach unten drücken. Das Blatt für 30 Minuten bei 110 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen stellen (je nach Hersteller unterschiedlich!) und danach noch eine Weile in der Form stehen lassen, bis es abgekühlt ist.

