Schritt für Schritt zu den Blüten mit Blättern aus Doppelstäbchen

Mit einem Magic-Ring beginnen. In der 1. Runde 7 halbe Stäbchen in den Magic-Ring arbeiten, getrennt durch je 1 Luftmasche, dabei wie gezeichnet das 1. halbe Stäbchen durch 2 Luftmaschen ersetzen. Die Runde mit 1 Kettmasche in die 2. Ersatz-Luftmasche am Rundenanfang schließen, den Faden abschneiden, das Fadenende durchziehen und durch die Luftmasche auf die Rückseite führen.

Privat - Tanja Steinbach